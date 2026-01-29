وائل القباني: الزمالك مرشح للفوز بالدوري المصري.. وبيع النجوم ليس حلًا

أكد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تظل دائمًا ناديًا كبيرًا صاحب تاريخ عريق، ولا يصح التقليل من حظوظه أو توقع خسارته في أي مباراة، مشددًا على أن الفريق لا يزال منافسًا قويًا على لقب الدوري المصري رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

تصريحات وائل قباني عن الزمالك

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن الزمالك يظل الطرف الأرجح في أي مباراة يخوضها، مشيرًا إلى أن الفريق يتواجد حاليًا ضمن المربع الذهبي، ولا يفصله عن الأهلي سوى نقطة واحدة فقط، ما يؤكد استمراره في دائرة المنافسة على اللقب.

وأشاد القباني بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه مدرب جريء، وأن تصريحاته عقب المباريات تعكس شخصية قوية، خاصة تأكيده على عدم النظر للأسماء، ومحاسبة أي لاعب يخطئ. وأضاف أن معتمد جمال أدار المباراة بشكل جيد وظهر أداء الفريق بصورة إيجابية.

وتحدث مدير الكرة السابق عن اللاعب آدم كايدي، مشيرًا إلى أنه أهدر فرصة تسجيل هدف عالمي، وكان يتمنى أن يسجلها، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مهارات عالية وسرعة رد فعل كبيرة، وكان من الممكن أن يكون من أفضل أهداف الموسم.

وعن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيل محمد شحاتة، أعرب القباني عن استيائه من هذا الطرح، قائلًا إن الحديث يجب أن يكون عن تدعيم الفريق بصفقات جديدة بدلًا من التفكير في بيع نجومه، مؤكدًا أن محمد شحاتة يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة داخل الفريق.

وشدد القباني على أن فكرة بيع اللاعبين وتسويقهم لحل أزمات النادي ليست حلًا منطقيًا، خاصة بعد رحيل ناصر ماهر، موضحًا أن التفريط في عناصر مهمة سيُضعف الفريق، لا سيما في ظل صعوبة التعاقد مع بدائل قوية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيع النجوم سيجبر النادي لاحقًا على البحث عن بدلاء ودفع أموال إضافية، وهو أمر غير منطقي في الوقت الحالي.