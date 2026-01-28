تعادل إيجابي بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل في شوط مثير بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقامة على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى إثارة مبكرة بعدما أهدر عثمان ديمبيلي ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة، عقب تصدٍ مميز من حارس نيوكاسل. ولم ينتظر الفريق الباريسي طويلًا، إذ نجح فيتينيا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية سكنت يسار المرمى الإنجليزي.

ورد نيوكاسل في الوقت القاتل من الشوط الأول، حيث أدرك جو ويلوك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (45+2)، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء قبل الاستراحة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز، زاير إيمري

الهجوم: عثمان ديمبيلي، باركولا، كفاراتسخيليا

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

الدفاع: هال، بوتمان، ثياو، بيرن

الوسط: تونالي، ويلوك، ميلي

الهجوم: فولتماده، ألانجا، ويلوك

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل تاريخ قريب بين الفريقين على الساحة الأوروبية، حيث التقيا في دور المجموعات بنسخة 2023-2024، وحقق نيوكاسل حينها فوزًا عريضًا على أرضه، قبل أن يفرض التعادل في مباراة الإياب بباريس.

ويخوض الفريقان اللقاء في ظل تقارب كبير على مستوى الترتيب، إذ يحتل باريس سان جيرمان المركز السادس برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على نيوكاسل صاحب المركز السابع، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في صراع حسم المراكز المتقدمة.

ويعاني نيوكاسل من ضغط الإصابات، خاصة مع الشكوك حول جاهزية الثنائي برونو جيماريش وجويلينتون، ما قد يدفع المدرب إيدي هاو للاعتماد على حلول بديلة داخل وسط الملعب، في مهمة معقدة أمام أحد أقوى فرق البطولة على ملعبه.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الثمانية المتبقين في دور ثمن النهائي.