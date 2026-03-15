اختتام فعاليات النسخة الثانية لبطولة جسور الرمضانية لكرة القدم

اختتمت فعاليات بطولة جسور الرمضانية لكرة القدم 2026، فى نسختها الثانية والتي أُقيمت خلال شهر رمضان الكريم بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من خريجي دور الرعاية، في إطار تمكين الأبناء وتعزيز الدمج المجتمعي.

ونظمت البطولة جمعية بصمة نور لجسور التنمية، بالتعاون مع جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة كشريك استراتيجي، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وعدد من الرعاة، وذلك بحضور نور شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة نور، والدكتور مودي موسي مدير إدارة المؤسسات بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلى لعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتعد البطولة نموذجا تنمويا مبتكرا يوظّف الرياضة لتعزيز الدمج المجتمعي، ويرفع الوعي بقضايا الشباب والشابات فاقدي وفاقدات الرعاية الوالدية، من خلال تجربة إنسانية قائمة على المشاركة الحقيقية.

وتُقام بطولة جسور الرمضانية 2026 بدعم عدد من الشركاء والرعاة، حيث يشارك بنك كريدي أجريكول مصر كراعٍ بلاتيني للبطولة، إلى جانب شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور كراعي للمسار النسائي –والرعاية الفضية لبنك ABC.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة شارك فى البطولة في نسختها الثانية 240 لاعبًا ولاعبة ضمن فرق مختلطة، كما شهدت إطلاق مسار خاص لدوري كرة قدم نسائية يضم 8 فرق، برعاية شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور، في خطوة تعكس التزام البطولة بتمكين الفتيات، وإتاحة مساحات آمنة وداعمة لمشاركتهن الرياضية والمجتمعية وفي نموذج يعكس روح التعاون والعمل الجماعي، ويسهم فى تعزيز قيم المشاركة والانتماء.

وتضمنت فعاليات ختام البطولة تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز على المشاركين، وسط أجواء احتفالية عكست روح المنافسة الإيجابية بين الفرق المشاركة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجا هاما يعكس النهج التشاركى فى العمل بين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومى وأنها تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وتهيئة الفرص التي تساعدهم على الدمج في المجتمع وبناء مستقبل أفضل ،حيث تمثل الأنشطة الرياضية والثقافية أحد الأدوات المهمة لتنمية مهارات الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبما يسهم في تنمية مهارتهم ودعمهم للمشاركة في المجتمع.

ومن جانبه أشار نور شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة نور، إلى أن بطولة «جسور» في نسختها الثانية أثبتت أن الهدف لا يقتصر على تنظيم منافسة رياضية، بل بناء جسور من الثقة وكسر الحواجز النفسية والمجتمعية.