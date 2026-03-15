سبب استدعاء الأعلى للإعلام الممثل القانوني لقناة الزمالك

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الزمالك» لجلسة استماع غدا الإثنين 16 مارس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «زمالك نيوز» المذاعة بتاريخ 12 مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.

يأتى ذلك بعد تصريحات الإعلامية فرح علي ضد اللاعب أقطاي عبدالله لاعب نادي إنبي بعد مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

وقالت فرح علي خلال تصريحاتها: أقطاي لاعب لا يعرفه أحد أصلا، كتب اسمه بالقلم الرصاص، أنت تعيش في وهم. إذا وضعتك جماهير الزمالك في مرمى انتقاداتها، فسيكون من الصعب عليك الاستمرار في مسيرتك.

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية، والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.