الزمالك يواجه سبورتنج في الجولة الرابعة من نهائيات سوبر رجال الطائرة

يخوض فريق نادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره سبورتنج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك لمواصلة المنافسة بقوة على لقب البطولة.

ويشارك في الدور النهائي من المسابقة 8 فرق نجحت في بلوغ هذه المرحلة، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، و*الاتحاد السكندري*.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام دوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول في جدول الترتيب بنهاية المنافسات.

ومن المنتظر أن يواصل الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة الجزيرة في الجولة الخامسة غدًا الإثنين على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، قبل أن يلتقي مع القناة في الجولة السادسة يوم 24 مارس، ويختتم مبارياته بمواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة السابعة يوم 25 مارس.