ميلان في مواجهة لاتسيو لمواصلة مطاردة صدارة الدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفًا على لاتسيو في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة وتقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان، حيث يفصله عنه سبع نقاط قبل انطلاق الجولة، في ظل احتدام المنافسة على لقب الكالتشيو مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ويدخل الفريق بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة بطموح تحقيق الفوز، أملاً في الإبقاء على حظوظه في سباق الصدارة ومواصلة الضغط على منافسيه في القمة.

في المقابل، يخوض لاتسيو اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، بعدما ابتعد نسبيًا عن صراع اللقب وكذلك المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، لكنه يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن في الجولات المتبقية من الموسم.