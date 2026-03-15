روما في ضيافة «كومو» على المركز الرابع بـ«الكالتشيو»

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين كومو وضيفه روما، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويدخل كومو المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على روما صاحب المركز الخامس، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على أحد المراكز المؤهلة إلى البطولة القارية.

ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصهما في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، خاصة مع اشتداد المنافسة واقتراب الدوري من مراحله الحاسمة.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة للطرفين لحسم أفضلية مؤقتة في سباق المراكز الأوروبية، إذ سيمنح الانتصار صاحبه دفعة قوية في جدول الترتيب خلال الجولات المتبقية من الموسم.