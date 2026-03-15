مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15 - 3 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الترجى ضد الأهلى في دورى أبطال أفريقيا، ولقاء ليفربول ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الترجي X الأهلي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

اتحاد مانيما X اتحاد العاصمة – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

أولمبيك آسفي X الوداد – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

نوتنجهام فوريست X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ليفربول X توتنهام هوتسبير – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مايوركا X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

برشلونة X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيرونا X جنوى – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ساسولو X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

كومو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج X باريس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

لوهافر X ليون – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ميتز X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساء

شتوتجارت X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء