الزمالك والأهلي وجهًا لوجه في نهائي كأس مصر لآنسات الطائرة

تُقام اليوم الأحد، المباراة النهائية ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة آنسات، حيث يلتقي نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وتأهل الزمالك للدور النهائي بعد فوزه على دلفي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في دور نصف النهائي، كما تأهل الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن يواجه دلفي نظيره المقاولون في مباراة تحديد المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء الأحد.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل اللقب بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.