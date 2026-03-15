موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية، والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.

وأخطر كاف الزمالك، بتعيين الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا لإدارة مباراة الإياب في القاهرة ويعاونه الكينيان جيلبرت كيبكويتش وستيفن إليزار أونيانجو مساعدين، بالإضافة إلى الرواندي صامويل أويكوندا حكمًا رابعًا.

وتم تعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ديكنز ميميزا نياجروا.

ومن المقرر أن يتولى علي علمي علي مهام المراقب العام على المباراة، في حين يراقب الحكام آن يان ليم كي تشونج من موريشيوس.