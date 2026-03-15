القرعة تضع منتخب مصر لكرة الهدف بمجموعة نارية في بطولة العالم بالصين 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الهدف نتائج قرعة بطولة العالم لكرة الهدف للمكفوفين، والتي ستُقام في الصين في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2026، بمشاركة منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين رجال ضمن منافسات الرجال، في نسخة تعد من أبرز الأحداث العالمية للرياضة المخصصة للمكفوفين.

ويترقب عشاق كرة الهدف مشاركة قوية ومثيرة، حيث تضم البطولة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية في كرة الهدف، وهو ما يجعل منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين مطالبًا بالاستعداد الجاد لتحقيق نتائج مشرفة تعكس مكانته في المحافل الدولية.

مجموعات بطولة العالم لكرة الهدف رجال (الصين 2026)

أسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى

البرازيل

الصين

الجزائر

مصر

المجموعة الثانية

أوكرانيا

تركيا

كندا

فنزويلا

المجموعة الثالثة

اليابان

إيران

فنلندا

الأرجنتين

المجموعة الرابعة

أمريكا

ألمانيا

إسرائيل

تايلاند

تمثل هذه المجموعات تحديًا قويًا لـ منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين رجال، حيث يواجه منافسين عالميين من أبرز المنتخبات المشاركة، ما يتطلب الاستعداد البدني والفني المكثف قبل انطلاق البطولة.

يواصل منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين تدريباته المكثفة استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم بالصين، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية لضمان تقديم أفضل أداء ممكن أمام منافسيه في المجموعة الأولى.

ويحرص الجهاز الفني لـ منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين رجال على تعزيز قدرة اللاعبين على التعامل مع ضغوط المنافسات الكبرى، بما يضمن التواجد القوي للفريق في الأدوار النهائية للبطولة وتحقيق نتائج مشرفة.

تمثل بطولة العالم لكرة الهدف للمكفوفين منصة مهمة لإبراز مهارات اللاعبين الدوليين، وتتيح للمنتخبات فرصة التنافس على أعلى المستويات، كما تسهم في نشر اللعبة ودعم اللاعبين ذوي الإعاقة البصرية حول العالم.

ويأتي حضور منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين رجال في هذه البطولة تأكيدًا على مكانة مصر في الرياضة العالمية ودورها في دعم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على المراتب الأولى.



