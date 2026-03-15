6 أبطال يتنافسون على ميداليات الدوري العالمي للكاراتيه بإيطاليا

تختتم اليوم منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) المقامة في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة مميزة لأبطال منتخبنا الذين نجحوا في الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على الميداليات.



ويتنافس على الميدالية الذهبية الثنائي عادل عمارة "كومتيه" في وزن -67 كجم، والحسن عواد "كومتيه" في وزن +84 كجم.



كما يخوض أربعة لاعبين غمار المنافسة على الميداليات البرونزية، وهم عبد الله هشام في وزن -75 كجم، وعمر أشرف في وزن -84 كجم، أحلام حمدي في وزن -55 كجم، وهدير هندي في وزن -68 كجم.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والأفريقي بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون منذ انطلاق منافسات البطولة العالمية.

أضاف أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لانتزاع الميداليات المتنوعة خلال خوض المنافسات النهائية.

بينما قال الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة بأن الوصول إلى المراحل النهائية يأتي من خلال التنسيق مع الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب الوطني ، لتوفير أفضل الأجواء للاعبين ودعمهم قبل منافسات اليوم الختامي.



أضاف أن بعثة المنتخب الوطني تتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة والمنافسة بقوة على الميداليات، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الكاراتيه المصري على الساحة الدولية.