إبراهيم عبد الجواد: نتيجة الزمالك أمام أوتوهو إيجابية بسبب الصيام والرطوبة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تعادل الزمالك مع أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:نتيجة الزمالك إيجابية جدا لما تحط في اعتباراتك الصيام والرطوبة.. والزمالك قادر يخلص في القاهرة هنا".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الكونغو برازفيل عقب خوض مباراة أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 7 ساعات تقريبًا.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.