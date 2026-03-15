رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالسلع والصناعة بحضور عدد من الوزراء.

ويبحث الاجتماع اخر مستجدات تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية، علي مصر وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، كما يبحث وضع الصناعة المصرية وعمليات التصدير .

وكان قد عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.