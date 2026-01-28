ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف مبابي أمام بنفيكا

واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما عزز صدارته لقائمة الهدافين عقب تسجيله هدف التقدم لفريقه ريال مدريد في شباك بنفيكا البرتغالي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري.

وسجل مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا، متربعًا على قمة ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الجاري 2025-2026.

وفي سياق متصل، واصل النرويجي إيرلينج هالاند مطاردته للصدارة، بعدما أحرز هدفًا لفريقه مانشستر سيتي أمام جالطة سراي التركي، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة نفسها. وجاء هدف هالاند في الدقيقة العاشرة، ليصل إلى الهدف السابع له في البطولة هذا الموسم.

وشهدت الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا منافسة قوية بين أبرز نجوم القارة، في ظل الصراع المشتعل على صدارة ترتيب الهدافين، مع اقتراب الحسم في مرحلة المجموعات.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 :



1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 12 هدفًا

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

3- هاري كين (بايرن ميونخ) – 7 أهداف

4- أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 6 أهداف

5- جابرييل مارتينيلي (آرسنال) – 6 أهداف

6- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) – 6 أهداف

7- فيرمين لوبيز (برشلونة) – 5 أهداف

8- هاري بارنيس (نيوكاسل) – 5 أهداف

9- فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف

10- جوروزيتا (أتلتيك بلباو) – 5 أهداف