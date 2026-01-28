بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك:"يوسف بلعمري وعمرو الجزار ومحمد شريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز".

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.