التعليم العالي: المبتكرون المصريون يحصدون 5 ميداليات دولية بمعرض جنيف

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى المبتكرين والباحثين المصريين الفائزين بالميداليات الدولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ51 لعام 2026، وذلك بعد تحقيق البعثة المصرية إنجازًا دوليًا جديدًا بحصد 5 ميداليات دولية (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)، وسط منافسة عالمية واسعة ضمت آلاف الابتكارات من مختلف دول العالم، وذلك بمشاركة ودعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأعرب الدكتور قنصوة عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز الباحثين المصريين بهذه الميداليات في محفل دولي مرموق يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم الابتكار والاستثمار في العقول المبدعة، مشيرًا إلى أن هذه الابتكارات تمثل حلولًا تكنولوجية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الأكاديمية لدعم المبتكرين المصريين وتمكينهم من عرض ابتكاراتهم في المحافل الدولية، والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًا.

وقد حصدت البعثة المصرية ميداليتين ذهبيتين لكل من الدكتور ربيعي يونس عبد الفتاح حسن من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكار "منصة تشخيص السرطان باستخدام رقائق استشعار نانونية"، والدكتورة منار يحيى إسماعيل عبدالعزيز من المركز القومي للبحوث عن ابتكار "قضبان نسيجية لتدعيم التطبيقات الخرسانية". كما فازت البعثة بـ ميداليتين فضيتين لكل من الدكتورة إيمان صلاح الدين المحلاوي من جامعة القاهرة عن "طريقة مبتكرة لإنتاج الصلب القابل للسحب العميق"، والمهندس محمد المعتصم محمد بهاء الدين من شركة البروتين عن نظام "أوريون™️ للتصنيع الحيوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي". فيما حصل الدكتور طارق محمد البشير من المعهد القومي للمعايرة على الميدالية البرونزية عن ابتكار "غرفة ترداد صوتي مصغرة للقياسات الصناعية".