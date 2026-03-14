قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت تعزيز التعاون الأكاديمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، واستعراض أنشطة وبرامج الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويتيح فرصًا أكبر لتبادل الخبرات وتنمية القدرات العلمية والبحثية لدى الطلاب والباحثين.

وأوضح الوزير أن برامج التبادل الأكاديمي تمثل أحد المحاور المهمة لبناء كوادر علمية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات العلم والمعرفة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة فولبرايت مصر في دعم التعاون الأكاديمي بين مصر والولايات المتحدة، من خلال ما تقدمه من منح دراسية وبرامج بحثية وتدريبية تسهم في تأهيل الكوادر العلمية وتعزيز حركة التبادل الأكاديمي بين الجامعات في البلدين.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على دعم برامج التبادل العلمي التي تسهم في نقل الخبرات الدولية وبناء القدرات البحثية، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المرموقة بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مستعرضًا فكرة إنشاء منتزه تكنولوجي (Technology Park)، بهدف دعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع، وربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الصناعي.

وأضاف الوزير أنه يمكن الاستعانة بخبراء هيئة فولبرايت للمشاركة في تقييم المنتجات والمشروعات البحثية القابلة للتصنيع، في إطار دعم التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الابتكار العلمي في مختلف المجالات الصناعية، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يشمل مجالات التصنيع المختلفة، بما يعزز التكامل بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي.

كما أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى توجه الوزارة لإنشاء مركز متخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية (Quantum Computing)؛ لدعم البحث العلمي في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وبناء كوادر علمية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذه التخصصات المستقبلية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ماجي نصيف أبرز أنشطة وبرامج الهيئة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنح الدراسية والبحثية وبرامج التبادل الأكاديمي الموجهة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن البرامج التدريبية والمبادرات التي تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات والمراكز البحثية في مصر ونظيراتها في الولايات المتحدة.

وعرضت الدكتورة ماجي نصيف ملف نشاط الهيئة، متضمنًا عددًا من التقارير الدورية التي تقدمها الهيئه بالإضافة إلى مؤشرات الكثافة الطلابية للمستفيدين من برامج فولبرايت من المصريين والأمريكيين، فضلًا عن طبيعة العلاقات المؤسسية التي تربط الهيئة بعدد من الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات في مصر.

وأكدت الدكتورة ماجي نصيف اعتزازها بالشراكة الممتدة مع وزارة التعليم العالي في مصر، وسعيها إلى تطوير برامج هيئة فولبرايت بما يتيح فرصًا أكبر للطلاب والباحثين المصريين للاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي وبناء شراكات علمية وبحثية متميزة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والأمريكية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز مكانة البحث العلمي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

