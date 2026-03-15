حصيلة جديدة.. 3138 مصابا في إسرائيل جراء القصف الإيراني

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين في إسرائيل الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء عملية عملية زئير الأسد وحتى مساء السبت 14 مارس بلغ 3138 مصابًا نتيجة القصف الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان أن 81 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، حيث توزعت حالاتهم الصحية بين حالة واحدة حرجة، وتسع حالات خطيرة، وثماني حالات متوسطة، إضافة إلى 57 إصابة طفيفة، بينما لا يزال مصابان يخضعان للتقييم الطبي.

وأشارت إلى أن المريض الموجود في وحدة العناية المركزة بحالة حرجة للغاية أُصيب قبل أكثر من 24 ساعة، وبالتالي لا يُعد من الإصابات المسجلة خلال الساعات الأخيرة.

أما على صعيد الإحصاءات اليومية، فقد استقبلت المستشفيات خلال الفترة من الجمعة إلى السبت 102 مصابًا، بينهم حالتان وُصفتا بالمتوسطة، في حين كانت بقية الحالات طفيفة أو مرتبطة بحالات هلع.

وفي سياق التوعية، دعت وزارة الصحة السكان إلى الاستعداد المسبق والانتقال إلى الملاجئ بشكل آمن لتقليل الإصابات التي قد تحدث أثناء عمليات الإخلاء، وذلك بمشاركة الطبيب دانيال تروتسكي، اختصاصي طب الطوارئ ونائب المدير العام للشؤون الطبية في المركز الطبي إيخيلوف.