الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع الأنجولي إيلتسين كامويش، مهاجم فريق تروميسو النرويجي، لتدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقطع الأهلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وناديه؛ بعد الموافقة على انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وضع بند يمنح المارد الأحمر أحقية شراء اللاعب مقابل مبلغ محدد مسبقًا.

صفقة كامويش تنتظر توقيع العقود

ويتبقى توقيع العقود بين الناديين لحسم الصفقة رسميًا، ومن المتوقع أن يتم ذلك اليوم الأربعاء، ما لم تحدث أي معوقات.

ويشير الاتفاق إلى أن الإعارة ستكلف الأهلي 500 ألف دولار، مع أحقية الشراء النهائي بنهاية الموسم مقابل 1.1 مليون دولار.

الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري

على الصعيد المحلي، واصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 25، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف مروان عثمان الهدف الثالث في الدقيقة 67. وسجل وادي دجلة هدفه الوحيد عن طريق زياد أسامة قرب نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري، ويواصل في الوقت ذاته تدعيم صفوفه؛ استعدادًا للمباريات المقبلة محليًا وقاريًا.