قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية
تشكيل ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا
ضوابط التبليغ عن المواليد الجدد بالقانون
مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين
أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة
اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم

الانجولي كامويش
الانجولي كامويش
حمزة شعيب

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع الأنجولي إيلتسين كامويش، مهاجم فريق تروميسو النرويجي، لتدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقطع الأهلي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وناديه؛ بعد الموافقة على انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وضع بند يمنح المارد الأحمر أحقية شراء اللاعب مقابل مبلغ محدد مسبقًا.

صفقة كامويش تنتظر توقيع العقود

ويتبقى توقيع العقود بين الناديين لحسم الصفقة رسميًا، ومن المتوقع أن يتم ذلك اليوم الأربعاء، ما لم تحدث أي معوقات. 

ويشير الاتفاق إلى أن الإعارة ستكلف الأهلي 500 ألف دولار، مع أحقية الشراء النهائي بنهاية الموسم مقابل 1.1 مليون دولار.

الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري

على الصعيد المحلي، واصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 25، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف مروان عثمان الهدف الثالث في الدقيقة 67. وسجل وادي دجلة هدفه الوحيد عن طريق زياد أسامة قرب نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري، ويواصل في الوقت ذاته تدعيم صفوفه؛ استعدادًا للمباريات المقبلة محليًا وقاريًا.

الأنجولي إيلتسين كامويش الأهلي صفقات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

رمال مثيرة للأتربة تضرب عدة محافظات | تحذير عاجل من الأرصاد

بسام الشماع

بسام الشماع يستعرض "عبقرية المصري القديم" في ندوة بمؤسسة زاهي حواس

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد