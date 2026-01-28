صدام الأستاذ والتلميذ يشعل مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في دوري الأبطال

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية على ملعب «النور» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، عند العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا لكل من الفريقين.

ويأتي ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في البطولة وأحد أنجح الفرق الأوروبية تاريخيًا، وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في محاولة لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16.

الفريق الإسباني يحتاج للفوز لتجنب الدخول في حسابات معقدة مع الفرق الأخرى التي قد تصل إلى نفس الرصيد، مستفيدًا من سجله الإيجابي أمام الأندية البرتغالية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 10 مباريات أوروبية ضد فرق من البرتغال، محققًا 8 انتصارات وتعادلان، من بينها 4 انتصارات متتالية خارج الديار، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بنفيكا اللقاء تحت ضغط هائل، بعد تلاشي آماله رسميًا في التأهل المباشر، مع بقاء فرصة ضئيلة فقط للوصول إلى الملحق. الفريق البرتغالي يمتلك 6 نقاط فقط، ويعيش أزمة بعد الخسارة 2-0 أمام يوفنتوس في الجولة السابقة، ما جعله يتأخر بفارق نقطتين عن مراكز العبور. وبالتالي، يضع الفوز على ريال مدريد كخيار وحيد أمام الفريق لمواصلة حلمه الأوروبي.

وتحمل المباراة أيضًا بعدًا شخصيًا بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المعروف بـ«السبيشيال وان»، وفريقه السابق ريال مدريد، الذي يشرف على بعض لاعبيه تلميذه السابق ألفارو أربيلوا.

وتعد مواجهة الليلة محطة مهمة لمورينيو، إذ يرتبط مستقبله الأوروبي بنتيجة اللقاء، بينما يجد نفسه أمام أحد أبناء برنابيو الذين عمل معهم لثلاثة مواسم، في مفارقة كروية لافتة.

وعلى صعيد التحكيم، أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم الإيطالي دافيدي ماسا، بمساعدة فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، بينما يتولى لوكا بياريتو مهمة الحكم الرابع، في حين ستتولى تقنية الفيديو ماركو دي بيليو بمساعدة جيانلوكا أوريليانو.

تعد المباراة صدامًا ناريًا بين الخبرة والضغوط، حيث يسعى ريال مدريد لحسم التأهل المباشر، في مقابل محاولة بنفيكا لتحقيق الفوز لإنعاش آماله في المنافسة على الأدوار الإقصائية.