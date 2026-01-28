قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدام الأستاذ والتلميذ يشعل مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في دوري الأبطال

مورينيو واربيلو
حمزة شعيب

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية على ملعب «النور» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، عند العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا لكل من الفريقين.

ويأتي ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في البطولة وأحد أنجح الفرق الأوروبية تاريخيًا، وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في محاولة لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16.

 الفريق الإسباني يحتاج للفوز لتجنب الدخول في حسابات معقدة مع الفرق الأخرى التي قد تصل إلى نفس الرصيد، مستفيدًا من سجله الإيجابي أمام الأندية البرتغالية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 10 مباريات أوروبية ضد فرق من البرتغال، محققًا 8 انتصارات وتعادلان، من بينها 4 انتصارات متتالية خارج الديار، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بنفيكا اللقاء تحت ضغط هائل، بعد تلاشي آماله رسميًا في التأهل المباشر، مع بقاء فرصة ضئيلة فقط للوصول إلى الملحق. الفريق البرتغالي يمتلك 6 نقاط فقط، ويعيش أزمة بعد الخسارة 2-0 أمام يوفنتوس في الجولة السابقة، ما جعله يتأخر بفارق نقطتين عن مراكز العبور. وبالتالي، يضع الفوز على ريال مدريد كخيار وحيد أمام الفريق لمواصلة حلمه الأوروبي.

وتحمل المباراة أيضًا بعدًا شخصيًا بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المعروف بـ«السبيشيال وان»، وفريقه السابق ريال مدريد، الذي يشرف على بعض لاعبيه تلميذه السابق ألفارو أربيلوا.

 وتعد مواجهة الليلة محطة مهمة لمورينيو، إذ يرتبط مستقبله الأوروبي بنتيجة اللقاء، بينما يجد نفسه أمام أحد أبناء برنابيو الذين عمل معهم لثلاثة مواسم، في مفارقة كروية لافتة.

وعلى صعيد التحكيم، أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم الإيطالي دافيدي ماسا، بمساعدة فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، بينما يتولى لوكا بياريتو مهمة الحكم الرابع، في حين ستتولى تقنية الفيديو ماركو دي بيليو بمساعدة جيانلوكا أوريليانو.

تعد المباراة صدامًا ناريًا بين الخبرة والضغوط، حيث يسعى ريال مدريد لحسم التأهل المباشر، في مقابل محاولة بنفيكا لتحقيق الفوز لإنعاش آماله في المنافسة على الأدوار الإقصائية.

مورينيو أربيلوا ريال مدريد بنفيكا

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

فايز المالكي

فايز المالكي يكشف عن إصابته بالسرطان: المرض انتشر في جسدي دعواتكم

عبد الرحيم كمال

متحدثًا عن تجربته الشخصية.. عبد الرحيم كمال في ندوة فكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

