أزمة سفر تربك استعدادات شباب بلوزداد قبل مواجهة ستيلينبوش

يواجه نادي شباب بلوزداد الجزائري أزمة مفاجئة في رحلة سفره إلى جنوب إفريقيا، قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما تسبب في حالة من القلق داخل معسكر الفريق.

وأكد النادي أن بعثة شباب بلوزداد ظلت عالقة في أحد المطارات بالجزائر لأكثر من ساعتين، بسبب عدم الحصول على التصريح الجوي اللازم لمغادرة البلاد والتوجه إلى جنوب إفريقيا، وهو ما أدى إلى تعطل برنامج السفر والاستعداد للمواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي شباب بلوزداد مع فريق ستيلينبوش يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات البطولة القارية، إلا أن أزمة السفر قد تؤثر على جاهزية الفريق، في ظل ضيق الوقت قبل موعد المباراة.

وتترقب إدارة النادي حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، من أجل استكمال الرحلة وتوفير الظروف المناسبة للاعبين، لضمان خوض اللقاء المرتقب بأفضل جاهزية ممكنة، رغم الظروف الطارئة التي سبقت السفر.