رسمياً .. الجزائري مجيد بوقرة مديراً فنياً للمنتخب اللبناني

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، في اجتماعها اليوم الأربعاء، عن تعيين مجيد بوقرة، مدرباً جديداً للمنتخب الأول، خلفا للمدرب ميودراج رادولوفيتش.

ويأتي التعاقد مع بوقرة (43 عاماً) عَقِب مسيرة تدريبية حافلة تضمنت قيادة المنتخب الجزائري للمحليين لتحقيق لقب كأس العرب 2021، بالإضافة لتجارب فنية مع أندية الدحيل والمرخية في قطر، والفجيرة الإماراتي.

ويسعى الاتحاد اللبناني من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة وتطوير أداء "رجال الأرز" في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتعد أبرز إنجازات المدرب الجزائري بوقرة هي التتويج بكأس العرب عام 2021 مع ثعالب الصحراء، ليقود طموحات منتخب لبنان خلال الفترة المقبلة