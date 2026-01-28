فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن

شهدت أجواء ملعب «كامب نو» مفاجأة غريبة قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن، المقررة مساء اليوم، بعدما شوهد فأر يتجول في إحدى مناطق الملعب.

وسارعت طواقم الأمن والإدارة للتعامل مع الموقف بسرعة، لضمان عدم تأثير الحدث على استعدادات الفريقين للمواجهة المرتقبة ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه الواقعة الطريفة في وقت تتصاعد فيه التوقعات حول المباراة، حيث يسعى برشلونة لتحقيق الفوز لضمان تأهله المباشر لدور الـ16، بينما يطمح كوبنهاجن في تقديم أداء قوي خارج أرضه.

وجذبت الصورة التي انتشرت للفأر على مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، مع الكثير من التعليقات الساخرة قبل صافرة البداية.