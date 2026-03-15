فن وثقافة

الأعلى للإعلام: إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية تؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع

تقى الجيزاوي

ثمن أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، حول التقدم الإيجابي هذا العام فيما يتعلق بمستوى الأعمال الفنية والبرامج الدرامية وتأثيرها على الأسرة المصرية، حيث طالب سيادته بالمزيد من هذا التوجه البناء في الأعمال المقدمة للجمهور، وضرورة أن تعكس الدراما قيم المجتمع المصري الراسخة ووعيه الحضاري، وأن تسهم في بناء وجدان وطني يليق بمصر ومكانتها، ويعبر عن رسالتها الثقافية الممتدة عبر العصور.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار هذا التطور الإيجابي والإبداع خلال المواسم الدرامية المقبلة، والبناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز تقديم أعمال درامية أكثر وعيًا بقضايا المجتمع وأكثر التزامًا بالقيم المهنية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس، لمناقشة الأعمال الدرامية الرمضانية التي عُرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان، وذلك ضمن جهودها لرصد وتقييم ما يقدم للمشاهد المصري، في ضوء الدور التنظيمي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، وبما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني.

وقد حضر جانبًا من الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشادت اللجنة في تقريرها بعدد من الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال النصف الثاني من شهر رمضان، من بينها «حكاية نرجس»، و«اللون الأزرق»، و«فرصة أخيرة»، و«عرض وطلب»، و«النص التاني»، وكذلك المسلسل الإذاعي «مرفوع مؤقتًا من الخدمة»  لما تضمنته من معالجة درامية لافتة وأداء فني متميز.

كما أثنت اللجنة على استمرار الموسم الدرامي الرمضاني الحالي في طرح ومناقشة عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، من بينها قضايا الأطفال، والصحة النفسية، ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، مشيرة إلى أن تناول هذه الموضوعات يسهم في زيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على عدد من التحديات الإنسانية والاجتماعية.

وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للتواجد القوي والملموس للمواهب الشابة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، لا سيما في مجال الإخراج، مشيرة إلى عدد من الأسماء التي برزت خلال الموسم الحالي مثل سامح علاء، وعمرو موسى، وأحمد عادل سلامة، وهو ما يعكس حيوية صناعة الدراما المصرية وقدرتها على تجديد دمائها باستمرار.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرها النهائي بشأن تقييم الموسم الدرامي الرمضاني عقب انتهاء شهر رمضان، متضمنًا رصدًا شاملًا للأعمال الدرامية وما تضمنته من إيجابيات وملاحظات.

شارك في الاجتماع المخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والروائي والكاتب الصحفي والناقد أحمد الشريف، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأمير يوسف.

طريقة عمل بسكويت العيد

