بدأت بضمير أبلة حكمت.. سميرة عبد العزيز تكشف عن ذكرياتها مع فاتن حمامة

استعادت الفنانة سميرة عبد العزيز ذكرياتها مع سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، كاشفة تفاصيل خاصة عن علاقتهما التي بدأت خلال تعاونهما في مسلسل ضمير أبلة حكمت واستمرت حتى السنوات الأخيرة من حياة الأخيرة.



وقالت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أول موقف جمعها بفاتن حمامة كان أثناء عملها كمصححة لغوية في المسلسل، عندما لاحظت نطقًا غير دقيق لإحدى الكلمات خلال أحد المشاهد.



وأضافت: «أتذكر عندما قالت مدام فاتن جملة “أنا برحب بالبنات الجدد”، فذهبت إليها وقلت لها: تسمحي أقول لحضرتك حاجة؟ فقالت لي: إيه؟ فقلت لها: الصحيح “الجُدُد”، فابتسمت وقالت لي: شكرًا لك، وخلي بالك من كل كلمة تقولينها قدامي».

وأوضحت أن هذا الموقف كان بداية صداقة قوية بينهما، مشيرة إلى أن فاتن حمامة قدمت لها نصائح مهمة أثرت في مسيرتها الفنية، أبرزها قولها: «يا سميرة، أوعى تتنازلي في المرة الأولى، لأن ذلك سيكون بداية سلسلة من التنازلات، لازم تقبلي الشيء الصح اللي يرضيك ويناسبك».