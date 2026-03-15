هاجر أحمد: كواليس أب ولكن تجربة إنسانية قبل أن تكون فنية

أعربت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل أب ولكن، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة خاصة بالنسبة لها.

وقالت هاجر إن التعاون مع المخرجة ياسمين أحمد كامل كان من العوامل التي منحت العمل طابعًا مميزًا، مشيرة إلى أنها مخرجة تمتلك قدرة كبيرة على خلق حالة من الانسجام بين جميع عناصر العمل.

وأضافت أن كواليس التصوير كانت مليئة بروح الصداقة والتعاون بين الفنانين وفريق العمل، وهو ما جعل فترة التصوير تمر في أجواء إيجابية.

وأوضحت أن العمل مع فريق يحمل هذه الروح الجماعية يمنح الفنان شعورًا بالراحة والثقة أثناء الأداء، مؤكدة أن الجميع كان حريصًا على تقديم عمل يليق بالجمهور.

يعرض مسلسل أب ولكن حصرياً على قناة DMC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحاً، والإعادة الثانية 12:45 ظهر اليوم التالي، ويعرض على قناة DMC دراما، في تمام 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية في 10:15 صباحًا، كما يعرض على منصة Watch it في تمام الساعة 8:30 مساء.