محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية بالمراكز والقرى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الأنشطة الثقافية والتوعوية تمثل أحد الأدوات المهمة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية بين المواطنين، لافتًا إلى أهمية تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بالمراكز والقرى.

وأوضح المحافظ أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر، نظمت عددًا من الفعاليات الثقافية والتوعوية المتنوعة بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة في إطار الدور التثقيفي للهيئة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنظيم ندوة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة" بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، حاضرت فيها مديحة عبد الحق، تناولت خلالها أهمية هذا اليوم في تقدير دور المرأة وإبراز إنجازاتها ومكانتها في المجتمع، كما نظمت مكتبة آل عابدين بموشا ندوة حول الموضوع ذاته قدمها عبدالعظيم عبدالصمد بالتربية والتعليم بأسيوط، متناولًا دور المرأة في بناء المجتمع وأهمية دعمها وتمكينها.

كما نفذت مكتبة صلاح شريت بريفا ندوة بعنوان "رمضان أحلى في مصر" بدوار آل طه بريفا، تناولت مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم والعادات والتقاليد المرتبطة به، فيما استضافت مكتبة الطفل والشباب بالصبحه ندوة بعنوان "فضل الأم في المجتمع المصري" تناولت مكانة الأم ودورها في تنشئة الأجيال، كما شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء الأسرة" تناولت أهمية دور المرأة في تحقيق الاستقرار الأسري، كما نظم القصر محاضرة في تكنولوجيا المعلومات بعنوان "مهارة القيادة الناجحة" تناولت مهارات القيادة وتنمية القدرات الشخصية لدى الشباب.

وشهدت المكتبة الثقافية بالحوطا ندوة بعنوان "مخاطر الإدمان وأثره على الفرد والمجتمع" تناولت أسباب الإدمان وآثاره السلبية، بينما نظم بيت ثقافة كودية الإسلام محاضرة بعنوان "منزلة المرأة في الإسلام"، في حين قدم قصر ثقافة الغنايم محاضرة توعوية صحية عن الوقاية من الفيروسات الكبدية.

وفي السياق ذاته أقيمت ندوة مكتبية ببيت ثقافة أبنوب حول اليوم العالمي للمرأة، كما نظم مركز ثقافة الطفل بمنفلوط ورشة حكي حول كتاب "الغذاء" بمدرسة الثانوية المشتركة بنزة، تناولت أهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية السليمة، وشهدت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب من خلال الحوار والمناقشة.