أسيوط: اليوم انطلاق مهرجان عروض مسرح الطفل بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مهرجان عروض نوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي مساء السبت 14 مارس 2026، على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، على أن تستمر فعالياته حتى الثلاثاء 17 مارس الجاري.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال، لما لها من دور مهم في تنمية الوعي والإبداع لدى النشء، مشيرًا إلى أن المسرح يعد أحد أهم أدوات بناء الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، فضلًا عن اكتشاف المواهب الصغيرة وصقلها، مضيفًا أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم الحركة الثقافية والفنية بمحافظات الصعيد، وتوفر مساحة للإبداع والتعبير الفني لدى الأطفال.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بدعم الحركة المسرحية وتنمية مواهب الأطفال، ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن.

ويشارك في المهرجان عدد من فرق بيوت وقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة الدكتور جمال عبدالناصر، وبإشراف تغريد عادل مدير إدارة المتابعة لأنشطة الإقليم، حيث تقام العروض على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل برئاسة حسن حسني.

ويشهد اليوم الأول عرض مسرحية "حجا 3D" لفرقة قصر ثقافة الطفل بسوهاج، من تأليف حسام الدين عبدالعزيز وإخراج كريم ممدوح، إلى جانب تقديم عرض للفنون الشعبية لفرقة أطفال أحمد بهاء الدين بقيادة الفنان خالد نصر الدين.

وتتواصل العروض يوم الأحد 15 مارس بعرضي "شمس في مدينة الظل" و"في عقلي حكاية" لفرقة أسيوط، بينما يقدم يوم الاثنين 16 مارس عرض "مصنع الشيكولاتة" لفرقة بني مزار.

وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 17 مارس بعرض كورال لفرقة أطفال أحمد بهاء الدين، يعقبه إعلان التوصيات وتكريم الفرق المشاركة في المهرجان.