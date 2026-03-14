محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي استعدادًا لعيد الفطر

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط، بقيادة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، وضعت خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال إجازة العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة رفع جاهزية القطاع الصحي، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الخطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بدءًا من الثلاثاء 17 مارس وحتى الثلاثاء 24 مارس 2026، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، مع التأكد من جاهزية المستشفيات بالكامل لاستقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ أنه تم التأكيد على توافر كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، فضلاً عن التأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وتوفير الاحتياجات اللازمة منها بجميع مستشفيات المحافظة، إلى جانب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمولدات لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، كما شملت الاستعدادات التأكد من توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات وأكياس الدم بكافة المستشفيات، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين خلال فترة العيد.

وأكد اللواء محمد علوان أنه تم التنبيه على جميع الأطقم الطبية بالالتزام الكامل بفترات النوبتجيات والتواجد في أماكن العمل، مع التزام الفرق الطبية بالزي الرسمي وبطاقات التعريف، لضمان سرعة التعرف على الفرق الطبية وتسهيل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مضيفًا أنه تم تكليف كل مستشفى بتواجد نائب إداري على مدار الساعة لمتابعة سير العمل، إلى جانب إعداد جداول نوبتجيات لأقسام الطوارئ والرعايات المركزة لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو حالات طوارئ على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق إشرافية من قيادات ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة للمرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الصحية خلال إجازة العيد، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

