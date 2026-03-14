الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة أسيوط: التعاون مع الطفولة والأمومة فرصة لتعريف الطلاب بجهود الدولة في حماية الطفل

جامعة أسيوط تنظم مهرجان "تطوعك يمكنهم" لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب
جامعة أسيوط تنظم مهرجان "تطوعك يمكنهم" لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب
إيهاب عمر

نظمت جامعة أسيوط مهرجان "تطوعك يمكنهم" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بمختلف الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجاء تنظيم المهرجان بإشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب، و أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص على دعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب، وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضايا الطفولة والأمومة، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع والمشاركة الإيجابية في تنميته.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يمثل فرصة لتعريف الطلاب بجهود الدولة في حماية حقوق الطفل ورعايته، وإتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالطفولة، بما يعزز لديهم قيم المسؤولية المجتمعية وروح المبادرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالمهرجان، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية من خلال العمل التطوعي المنظم، بما يعزز لديهم روح المبادرة والعمل الجماعي، ويسهم في إعداد كوادر شبابية واعية قادرة على الإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنشطة وحدة التطوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتسليط الضوء على جهود المجلس في دعم ورعاية الطفل ونشر ثقافة حقوقه، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في العمل المجتمعي.

كما شهدت الفعالية مشاركة علي عبدالعال محمد مدير عام النشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، و علياء محمد جمال مدير وحدة التطوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، و حسنى رجب الطويل المشرف العام على فرع المجلس بأسيوط.

وتضمن المهرجان عرضًا تقديميًا لوحدة التطوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، جرى خلاله توضيح آليات العمل الجماعي وأساليب قيادة فرق التطوع لدعم حقوق الطفل، إلى جانب مناقشة تفاعلية وعرض تجارب ميدانية لنماذج تطوعية مؤثرة، فضلًا عن التعريف بآليات الانضمام إلى وحدة التطوع بالمجلس.

كما استعرض وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس في حماية ودعم حقوق الطفل، وأهمية إشراك طلاب الجامعات في أنشطة وحدة التطوع، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الطفل والتوعية بالقضايا المجتمعية ذات الصلة، مؤكدين أن الشباب شركاء أساسيون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

