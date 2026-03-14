محافظ أسيوط: حملات تموينية مكثفة تسفر عن 530 محضرًا وضبط سلع غير صالحة ودقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل تكثيف الحملات التموينية والرقابية على مختلف الأسواق والمخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة العمل التمويني والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين بأسيوط، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وإدارات التموين الخارجية بالمراكز جاءت في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التموينية، للتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 530 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في الأسواق والمخابز البلدية، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 175 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والكبدة والمفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم ودواجن مجمدة بدون بيانات، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر دون فواتير. كما تم ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و16 جوال ملح بدون بيانات، و180 كيلو عسل بدون بيانات، كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 مستودعات بوتاجاز لتصرفها في الرصيد الاستراتيجي بعدد 120 أسطوانة بوتاجاز، وتحرير 8 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و6 محاضر بيع أسطوانات بأزيد من السعر الرسمي.

وشملت المخالفات أيضًا 6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، فضلاً عن 10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 433 محضرًا تنوعت بين مخالفات نقص وزن الرغيف، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالدعم والسلع الأساسية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.