محافظ أسيوط: إزالة 13تعديا على الأراضي بـقرى القوصية والبداري ومنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي يجري تنفيذها حاليًا وتستمر حتى 27 مارس الجاري.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن استرداد نحو 4 قراريط و8 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة تعديات على مساحة 850 متر مربع من المباني، وذلك بنطاق 3 مراكز وحي على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الحملات استهدفت مراكز القوصية والبداري ومنفلوط، حيث تم إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز القوصية، و8 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، بالإضافة إلى إزالة حالة متغير مكاني واحدة بمركز منفلوط.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية دور المواطنين في دعم جهود الدولة للحفاظ على الأراضي ومنع التعديات، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، حيث يتم فحص جميع البلاغات والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.