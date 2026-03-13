الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مأساة جيسيكا بسوهاج | جلسة علاج كهربائي تتحول إلى كابوس وتنتهي بوفاة شابة بعد 62 يومًا في الغيبوبة

أحمد العيسوي

لم تكن تتوقع أسرة الشابة جيسيكا عياد أن تتحول رحلة علاج قصيرة إلى مأساة إنسانية مؤلمة تهز مشاعر الكثيرين في محافظة سوهاج.

 فالشابة التي لم يتجاوز عمرها 25 عامًا، كانت زوجة وأمًا لطفل صغير لا يزال في عامه الثاني، وكانت تحلم بحياة هادئة مع أسرتها. لكن تلك الأحلام توقفت فجأة بعدما دخلت في غيبوبة استمرت 62 يومًا عقب جلسة علاج كهربائي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، لتنتهي القصة بوفاتها وترك أسرتها في حالة من الحزن والأسى.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى حديث الرأي العام في سوهاج، خاصة مع اتهامات الزوج بوجود إهمال طبي أدى إلى تدهور حالة زوجته. وبين رواية الأسرة والتحقيقات الرسمية المنتظرة، تبقى القصة شاهدًا مؤلمًا على فقدان شابة في مقتبل العمر وسط تساؤلات لا تزال تبحث عن إجابة.

بداية القصة.. علاج يتحول إلى كارثة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كانت جيسيكا تخضع لمتابعة طبية مع طبيب متخصص في المخ والأعصاب والطب النفسي. ووفقًا لرواية زوجها أبانوب السيد، كانت الزوجة تتلقى علاجًا دوائيًا بكميات كبيرة، الأمر الذي دفعهما إلى طلب تقليل الأدوية.

وبحسب ما رواه الزوج، اقترح الطبيب حينها بديلاً يتمثل في الخضوع لست جلسات علاج كهربائي، على أن يتم إيقاف الأدوية بالكامل بعدها. بدا الأمر في البداية حلًا مناسبًا للأسرة، خاصة مع تأكيد الطبيب أن هذه الجلسات قد تساعد في تحسين الحالة دون الحاجة للاستمرار في العلاج الدوائي.

وبناءً على هذا المقترح، توجه الزوجان إلى أحد المراكز الطبية الخاصة الذي تم تحويلهما إليه لإجراء الجلسات العلاجية.

داخل غرفة الجلسة.. دقائق تحولت إلى ساعات من القلق

وقال الزوج في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” إن الجلسة الأولى كان من المفترض أن تستغرق نحو 15 دقيقة فقط، وهو ما أخبرهم به الطاقم الطبي. لكن الأمور لم تسر كما هو متوقع، إذ امتدت الجلسة إلى ما يقرب من ساعة كاملة، ما أثار قلقه بشكل كبير.

وأضاف أنه لاحظ حالة من التوتر داخل المركز الطبي، خاصة بعدما بدأ الطاقم في طلب أدوية من خارج المكان، وهو ما زاد من شكوكه بأن شيئًا غير طبيعي يحدث.

وعندما تمكن أخيرًا من دخول الغرفة والاطمئنان على زوجته، فوجئ بمشهد صادم؛ إذ كانت تعاني من تشنجات شديدة وحالة صحية حرجة. حاول الزوج التدخل ومطالبة الأطباء بنقلها فورًا إلى المستشفى، إلا أنه قال إنهم حاولوا تهدئته وأكدوا أنهم قادرون على التعامل مع الموقف.

لكن مع استمرار الحالة الحرجة وعدم تحسنها، اضطر الزوج إلى التهديد بالاتصال بالشرطة، وهو ما دفع الطاقم الطبي في النهاية إلى طلب سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى سوهاج العام.

62 يومًا في الغيبوبة

تم نقل جيسيكا إلى مستشفى سوهاج العام في العاشر من يناير، حيث دخلت في غيبوبة كاملة استمرت 62 يومًا. وخلال هذه الفترة، ظلت أسرتها تتابع حالتها الصحية أملاً في تحسنها وعودتها للحياة.

لكن رغم محاولات الأطباء في المستشفى لإنقاذها، تدهورت حالتها تدريجيًا حتى فارقت الحياة، تاركة خلفها زوجًا مكلومًا وطفلًا صغيرًا لم يتجاوز عمره عامين.

اتهامات بالإهمال الطبي

يوجه الزوج اتهامات واضحة بوجود إهمال طبي تسبب في تدهور حالة زوجته، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي أجرى الجلسة لم ينتظر حضور طبيب التخدير، بل قام بإعطاء حقنة التخدير بنفسه.

ويرى الزوج أن هذا التصرف كان أحد الأخطاء الرئيسية التي أدت إلى ما حدث، خاصة في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل إجراء الجلسة، مثل إجراء التحاليل أو الفحوصات المطلوبة.

وأضاف أنه سأل الأطباء لاحقًا عن السبب المحتمل لما حدث، فأخبروه بأن زوجته ربما تعرضت لحساسية من حقنة التخدير، لكنه تساءل.. لماذا تم إعطاء الحقنة دون وجود طبيب تخدير مختص؟

كما أشار إلى أن التأخر في نقلها إلى المستشفى بعد ظهور المضاعفات ساهم أيضًا في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

أكد الزوج أنه تقدم بعدة شكاوى وبلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك مديرية الصحة في سوهاج ووزارة الصحة، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الواقعة.

وقال إنه تواصل مع عدد من المسؤولين، من بينهم وكيل وزارة الصحة في المحافظة، وقدم المستندات والإثباتات التي يملكها، لكنه يرى أن الإجراءات كانت بطيئة للغاية.

وأوضح أن هدفه الأساسي ليس سوى معرفة الحقيقة ومحاسبة أي شخص ثبت تقصيره، قائلًا إن ما يريده فقط هو تحقيق العدالة لزوجته الراحلة.

الجهات المختصة تبدأ التحقيق

من جانبها، بدأت الجهات المعنية بالفعل في فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويهدف التحقيق إلى مراجعة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها داخل المركز، والتأكد من مدى التزامه بالمعايير الطبية المتبعة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود أي تقصير.

ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مراجعة التقارير الطبية وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوصول إلى صورة واضحة حول ما حدث.

مأساة إنسانية خلف الأرقام

وراء هذه القضية قصة إنسانية مؤلمة لشابة كانت في بداية حياتها. لم تكن جيسيكا مجرد حالة طبية أو رقم في سجل الوفيات، بل كانت ابنة وزوجة وأمًا لطفل صغير لا يزال يحتاج إلى رعايتها.

رحيلها ترك فراغًا كبيرًا في حياة أسرتها، خاصة طفلها الذي فقد والدته في سن مبكرة.

كما أثارت قصتها تعاطفًا واسعًا بين كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لما حدث، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة.
 

تبقى قصة جيسيكا عياد واحدة من القصص المؤلمة التي تسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات الطبية داخل المراكز العلاجية، خاصة في الإجراءات الحساسة التي تتطلب تجهيزات خاصة وإشرافًا طبيًا دقيقًا.

وفي الوقت الذي تعيش فيه الأسرة حالة من الحزن العميق، يظل الأمل معقودًا على أن تكشف التحقيقات الجارية كل تفاصيل ما حدث، وأن يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم.. تحديث لحظي لعيارات 24 و21 و18

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

ليالي رمضان الثقافية.. أمسيات فنية وورش إبداعية بقصور الثقافة في القاهرة

حملات رقابية بالغربية

قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم في الغربية

الفيديو المتداول

واقعة اقتحام وتكسير شقق بعمارة بالإسكندرية تشعل غضب الأهالي.. وسكان يطالبون بمحاسبة المسؤولين

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد