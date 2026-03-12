قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط تكثف الندوات التوعوية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان وتعريف الطالبات بدور المرأة في المجتمع

ندوة توعوية بمدرسة الخياط الإعدادية بنات لتحسين الخصائص السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان
ندوة توعوية بمدرسة الخياط الإعدادية بنات لتحسين الخصائص السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود التوعوية بين الشباب والنشء لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية، باعتبارهم طاقة الحاضر وأمل المستقبل، مشددًا على ضرورة تعزيز دورهم في إحداث التغيير الإيجابي ودعم توجهات الدولة في مواجهة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

نشر الوعي بالقضايا السكانية

وأوضح المحافظ أن المجلس القومي للسكان بأسيوط، برئاسة محمد عبده بخيت، مقرر المجلس بالمحافظة، نظم ندوة توعوية بمدرسة الخياط الإعدادية بنات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة وعظ أسيوط، وذلك في إطار جهود نشر الوعي بالقضايا السكانية وتحسين الخصائص السكانية، وبمتابعة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

دور المرأة ومكانتها في المجتمع

وشهدت الندوة حضور الشيخ خالد شعبان، واعظ أول بالأزهر الشريف بأسيوط وعضو لجنة الفتوى، إلى جانب مسؤول التنمية المستدامة بالمدرسة، حيث تناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وأثرها في دعم استقرار الأسرة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة

كما تطرق اللقاء إلى أهمية ترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتعزيز روح التعاون وقبول الآخر، وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي والتطوعي، بما يسهم في مواجهة التحديات المجتمعية المختلفة ودعم جهود التنمية.

تحسين الخصائص السكانية

وأكد اللواء محمد علوان تقديمه لكافة أوجه الدعم الممكنة لتنظيم المزيد من الندوات والفعاليات التوعوية التي تسهم في تحسين الخصائص السكانية ورفع معدلات الوعي داخل القرى والنجوع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتنفيذ برامج وأنشطة تستهدف الشباب وتعزز قيم الانتماء والمواطنة.

وشدد محافظ أسيوط على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن بناء الوعي لدى الأجيال الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الحقيقية ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

أسيوط الجهود التوعوية القضايا المجتمعية توجهات الدولة الزيادة السكانية

