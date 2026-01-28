رقم قياسي تاريخي.. كاف يكشف عن مشاهدات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي أقيمت في المغرب، أرقامًا قياسية مذهلة من حيث المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 على حساب المغرب، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في دور النهائي.



ووفقًا للحساب الرسمي للكاف إن بطولة كأس الأمم الإفريقية حققت رقما قياسيا تاريخيا نحو 6 مليارات مشاهدة رقمية تراكمية على وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة البطولة.



وتابع الاتحاد بيانه، موضحًا ببساطة أن كأس الأمم الأفريقية أصبحت البطولة القارية الأكثر مشاهدة في العالم، بعد أن أصبحت البطولة القارية الأكثر مشاهدة في العالم، حققت كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 5.2 مليار مشاهدة فيديو، مؤكدةً التأثير المتزايد للبطولة والحماس الاستثنائي للجماهير الأفريقية.



ويعتمد نجاح البطولة بشكل أساسي على مشاركة الجماهير. فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 285 مليون تفاعل، مما يدل على مستوى غير مسبوق من التفاعل والارتباط.



وقد رسخ تطبيق تيك توك مكانته كمركز حيوي للديناميكية الرقمية للبطولة، إذ حوّل أكثر من مليون مقطع فيديو صنعه المشجعون باستخدام الهاشتاج #TotalEnergiesAFCON2025 البطولة إلى ظاهرة ثقافية حقيقية، تتجاوز بكثير حدود الملعب.