رئيس لجنة الحكام بـ"كاف" يوضح موقفه من أزمة المنشفة

أكد أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن المنشفة التي ظهرت خلال مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب لا تُصنف كجزء من المعدات الرسمية للاعبين أو حراس المرمى.

وأوضح سافاري، في حديثه مع Canal+ Sport Afrique، أن استخدام المنشفة مسموح به فقط ضمن حدود الروح الرياضية، وأن أي تصرف يؤدي إلى الفوضى أو يؤثر على سير اللعب يجب منعه فورًا وإبعاد المنشفة عن أرضية الملعب.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب عدة حوادث أثارت جدلاً واسعًا خلال البطولة، منها مواجهة إسماعيل الصيباري مع حارس السنغال في المباراة النهائية، واختفاء منشفة حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي في نصف النهائي، ما أثار تساؤلات حول إدارة البطولة.

ومن جانبه، رد نوابيلي بطريقة ساخرة على خسارة المغرب للقب، حيث نشر على حسابه بـ"إنستجرام" رسالة دعا فيها الجماهير المغربية لاستخدام منشفته المفقودة لمحو دموعهم، في إشارة إلى الجدل الذي رافق هذه الواقعة طوال البطولة.