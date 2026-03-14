زيارة مفاجئة لوزير البترول إلى مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز للاطمئنان على انتظام الإمدادات

استمرارًا للزيارات الميدانية غير المخططة لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج والتشغيل، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة إلى مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» بمقر شركة جاسكو، وذلك للاطلاع على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي، والاطمئنان على انتظام ضخ إمدادات الغاز عبر الشبكة إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والصناعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستقرة وآمنة.

وخلال الزيارة، تابع الوزير مع المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو وفريق عمل المركز معدلات ضخ الغاز الحالية، كما اطمأن على كفاءة الموقف التشغيلي للشبكة القومية، موجّهًا الشكر لفريق عمل المركز على كفاءة إدارة الشبكة والمتابعة المستمرة لتأمين الإمدادات في ظل الظروف الراهنة وما تشهده من تحديات.

كما استعرض الوزير الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقًا للتعامل مع أي متغيرات محتملة، وكذلك مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع دخول أشهر الصيف، بما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عاليه.

واطمأن الوزير كذلك على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من ارتفاع موسمي في الطلب المنزلي والتجاري على الغاز الطبيعي