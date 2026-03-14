ضرورة توخي الحذر .. التنمية المحلية تناشد المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من تغيرات طارئة في حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له المحافظات منذ صباح اليوم السبت بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بعدد من المناطق بالمحافظات .

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أنه تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وإجراء مراجعة ميدانية للمواقع التي يتم الإبلاغ عنها بحدوث تلفيات نتيجة الطقس السيئ ، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة من المحافظات للتعامل الفوري مع أية تراكمات أو سقوط أشجار أو لوحات إعلانية أو مباني قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية أو سلامة وصحة المواطنين.

وأكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يواصلان متابعة الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يتم رصدها.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بكافة الأحياء والمدن والوحدات المحلية والتعامل الفوري مع أي معوقات أو تجمعات أمطار .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تفعيل غرف العمليات والأزمات ومتابعة مراكز السيطرة بالمحافظات للوضع والتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، وتكليف الوحدات المحلية بالتعاون مع باقي الجهات المعنية بالمحافظات لسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق السريعة والداخلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن منظومة الرصد والمتابعة بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة الطقس وسوء الاحوال الجوية و يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة الميدانية.