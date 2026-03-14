6 معاشات للمرأة غير العاملة في مصر.. الشروط وطرق الاستحقاق

6 معاشات للمرأة غير العاملة في مصر.. تبحث الكثير من السيدات في مصر عن مصادر دعم مالي تساعدهن على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة في حال عدم العمل أو عدم وجود دخل ثابت، وهو ما دفع كثيرًا من النساء إلى البحث عن المعاشات وبرامج الدعم التي يمكن الحصول عليها دون الالتحاق بوظيفة رسمية.

وفي هذا السياق، توفر وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من برامج المعاشات والدعم الاجتماعي التي يمكن أن تستفيد منها المرأة غير العاملة في حالات مختلفة، وذلك بهدف توفير دخل شهري ثابت يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتنوع هذه المعاشات بين معاشات تأمينية مرتبطة بالمؤمن عليهم من أفراد الأسرة مثل معاش الأرملة أو الابنة أو الوالدة، إضافة إلى برامج دعم اجتماعي مثل معاش تكافل وكرامة، وكذلك نظام الاشتراك الاختياري لربات البيوت الذي يتيح لهن الحصول على معاش مستقبلي.

وتأتي هذه البرامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي، وخاصة النساء غير العاملات.

معاش الأرملة وشروط استحقاقه

يعد معاش الأرملة من أبرز المعاشات التي يمكن للمرأة الحصول عليها دون الحاجة إلى العمل، حيث يحق للأرملة صرف معاش زوجها المتوفى المؤمن عليه فور وفاته.

ولا يشترط القانون شروطًا إضافية لصرف هذا المعاش، إذ يكفي أن يكون الزوج المتوفى مؤمنًا عليه ليستحق الورثة المعاش وفقًا للقواعد المنظمة لنظام التأمينات الاجتماعية.

غير أن صرف معاش الأرملة يتوقف في حال زواجها مرة أخرى، حيث يعتبر الزواج سببًا قانونيًا لإيقاف استحقاق المعاش وفقًا للضوابط المعمول بها.

معاش الابنة بعد وفاة الأب

يتيح نظام التأمينات الاجتماعية للابنة الحصول على معاش شهري عن والدها المؤمن عليه بعد وفاته، وهو أحد أشكال الدعم التي توفر مصدر دخل ثابت للمرأة غير العاملة.

ويشترط للحصول على هذا المعاش أن تكون الابنة غير متزوجة، حيث يستمر صرف المعاش لها طالما بقيت دون زواج وفق القواعد المنظمة لذلك.

ويهدف هذا النوع من المعاشات إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسرة بعد فقدان العائل الأساسي.

معاش الأخت في نظام التأمينات

تستطيع الأخت الحصول على معاش في بعض الحالات وفق القواعد المعتمدة في نظام التأمينات الاجتماعية، ولكن ذلك يتطلب توافر شرطين أساسيين.

الشرط الأول أن تكون الأخت غير متزوجة، بينما يتمثل الشرط الثاني في شرط الإعالة، أي ألا يكون أي من أبناء المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد سبق له استحقاق المعاش.

وفي حال توافر هذين الشرطين يمكن للأخت الاستفادة من المعاش باعتبارها من الفئات المستحقة وفق النظام التأميني.

معاش الوالدة بعد وفاة المؤمن عليه

يعد معاش الوالدة أحد المعاشات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة دون عمل، حيث يحق لوالدة المؤمن عليه المتوفى صرف معاشه.

ولا يشترط القانون وجود شروط محددة لاستحقاق هذا المعاش، إذ يتم صرفه للأم باعتبارها من الفئات المستحقة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية.

ويهدف هذا المعاش إلى توفير دعم مالي للأسرة بعد وفاة المؤمن عليه، بما يضمن قدرًا من الاستقرار المعيشي.

معاش تكافل وكرامة للمرأة غير العاملة

يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الدولة للمرأة غير العاملة، حيث يتيح هذا المعاش للمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة.

ويشترط للحصول على هذا الدعم تقديم المستندات التي تثبت حالة الطلاق أو الهجر، وذلك لضمان وصول المعاش إلى الفئات المستحقة.

أما في حالة الزواج فيشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة يعمل في جهة حكومية أو خاصة بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، وهو أحد الضوابط الأساسية للاستفادة من البرنامج.

ويهدف معاش تكافل وكرامة إلى توفير دعم نقدي شهري للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

معاش ربات البيوت ونظام الاشتراك الاختياري

يتيح نظام معاش ربات البيوت فرصة للسيدات غير العاملات للحصول على معاش شهري في المستقبل من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية.

ويبدأ الاشتراك في هذا النظام من 207 جنيهات شهريًا، حيث يمكن للسيدة الاشتراك وسداد الاشتراكات التأمينية بشكل منتظم.

ويهدف هذا النظام إلى توفير دخل ثابت للسيدات عند بلوغ سن المعاش أو في حالات العجز، وهو ما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة غير العاملة.

أهمية برامج المعاشات للمرأة في مصر

تمثل هذه المعاشات المختلفة شبكة أمان اجتماعي للمرأة غير العاملة، حيث توفر لها مصدر دخل يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

كما تسهم هذه البرامج في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، خاصة في الحالات التي تفقد فيها الأسرة عائلها الأساسي.

وتعمل الدولة من خلال برامج الدعم الاجتماعي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.