بيان رسمي | الاتحاد السنغالي يوضح كواليس التحقيق أمام كاف

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن مثوله الرسمي، أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقام في المغرب.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى تقارير حكام اللقاء، إضافة إلى الشكاوى القانونية التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب انسحاب لاعبي منتخب السنغال «أسود التيرانجا» من أرضية الملعب اعتراضًا على ركلة جزاء احتُسبت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأوضح الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي صدر صباح الأربعاء، أنه مثل يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 أمام هيئة الانضباط التابعة لـ«كاف»، للنظر في ملابسات الواقعة.

وأضاف البيان أن جلسة الاستماع جاءت بناءً على تقارير الطاقم التحكيمي، إلى جانب التحفظات التي قدمها الاتحاد المغربي عقب نهائي البطولة القارية.

وأشار الاتحاد إلى أن الهيئة الانضباطية استمعت رسميًا إلى المدير الفني للمنتخب باب بونا ثياو، إضافة إلى اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث عرضوا دفوعهم ووجهات نظرهم بشأن ما حدث.

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة الانضباط قررت حجز الملف للمداولة، على أن يتم إخطار جميع الأطراف بالقرار النهائي خلال 48 ساعة، وفقًا للمهلة التي حددتها رئيسة هيئة التحكيم.