خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
رياضة

بيان رسمي | الاتحاد السنغالي يوضح كواليس التحقيق أمام كاف

منتخب السنغال
منتخب السنغال
إسراء أشرف

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن مثوله الرسمي، أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقام في المغرب.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى تقارير حكام اللقاء، إضافة إلى الشكاوى القانونية التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب انسحاب لاعبي منتخب السنغال «أسود التيرانجا» من أرضية الملعب اعتراضًا على ركلة جزاء احتُسبت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأوضح الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي صدر صباح الأربعاء، أنه مثل يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 أمام هيئة الانضباط التابعة لـ«كاف»، للنظر في ملابسات الواقعة.

وأضاف البيان أن جلسة الاستماع جاءت بناءً على تقارير الطاقم التحكيمي، إلى جانب التحفظات التي قدمها الاتحاد المغربي عقب نهائي البطولة القارية.

وأشار الاتحاد إلى أن الهيئة الانضباطية استمعت رسميًا إلى المدير الفني للمنتخب باب بونا ثياو، إضافة إلى اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث عرضوا دفوعهم ووجهات نظرهم بشأن ما حدث.

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة الانضباط قررت حجز الملف للمداولة، على أن يتم إخطار جميع الأطراف بالقرار النهائي خلال 48 ساعة، وفقًا للمهلة التي حددتها رئيسة هيئة التحكيم.

الاتحاد السنغالي لكرة القدم السنغال منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

