الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل 1-1 مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء وبدأ نجوموها أساسيا بدلا منه.

وجاء هدف ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18.

وكاد أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 36 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

ثم دخل محمد صلاح كبديلا في الدقيقة 64 بدلا من فريمبونج.

وسجل ريتشارليسون هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، جوميز، فان دايك، فريمبونج.

خط الوسط: ماك أليستر، جاكبو، جرافينبرج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، سوبوسلاي، نجوموها.

البدلاء: مامارداشفيلي، كوناتي، كيركيز، صلاح، كييزا، جونز، إيكيتيكي، نيوني، رامزي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام هوتسبير المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

