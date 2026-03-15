بيت الصدقات يقدم 8 آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان

تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أعلن «بيت الزكاة والصدقات» زيادة عدد وجبات السحور التي سيوزِّعها على رواد الجامع الأزهر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الذين سيتوافدون لصلاة التراويح وصلاة التهجد، وإحياء ليلة القدر إلى ٨٠٠٠ وجبة.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر اليوم الأحد ١٥ من مارس ٢٠٢٦م، أنه بتوجيهات الأستاذة الدكتورة سحر نصر مستشار شيخ الأزهر ــ الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات ـ يكثف البيت جهوده لتقديم وجبات سحور تكفي جميع رواد الجامع الأزهر؛ الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، لإحياء ليالي الشهر الكريم.

أشار البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» بدأ بتوزيع ٣٠٠٠ وجبة سحور على المصلين في أولي ليالي العشر الأواخر من رمضان، ثم زاد العدد ١٠٠٠ وجبة يوميًّا؛ نظرًا لتزايد أعداد المصلين، ليصل ما سيتم توزيعه في ليلة السابع والعشرين من رمضان إلى ٨٠٠٠ وجبة، بجانب ما يقدمه البيت من وجبات إفطار لأكثر من ١٠ آلاف صائم من المصريين والوافدين من مختلف دول العالم، فضلًا عن عابري السبيل ورواد الجامع الأزهر، ضمن مبادرة «إفطار صائم».

تأتي تلك المبادرة في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به «بيت الزكاة والصدقات»، بوصفه الذراع التنموي للأزهر الشريف، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في إعداد وجبات الإفطار والسحور، وتوزيعها بما يضمن وصولها في أجواء تسودها روح الأخوّة التي يجسدها شهر رمضان المبارك بين الصائمين من مصر ومن كل بلدان العالم.