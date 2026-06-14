مصطفى سالم: لا موانع أمام إنشاء مدرسة فنية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية على استغلال بعض مباني المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بقرية بني الكورث بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لإنشاء مدرسة ثانوية فنية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح سالم في تصريحات صحفية له اليوم، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية أخطرته رسميًا بدراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار العمل على توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رشحت المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ببني الكورث

وأشار النائب إلى أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج كانت قد رشحت المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ببني الكورث، التي تبلغ مساحتها نحو 29 ألف متر مربع، لاستقطاع جزء من مساحتها لصالح المشروع، كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج على تخصيص المساحة اللازمة لإنشاء المدرسة الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية انتهت في ردها الرسمي إلى عدم وجود أي موانع تحول دون استغلال بعض مباني المدرسة القائمة لإنشاء مدرسة ثانوية فنية متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الفني وتوفير تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالمحافظة.