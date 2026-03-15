بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بـ دولة التلاوة والعالمية للقرآن الكريم

تحتفل وزارة الأوقاف غدا الإثنين بـ ليلة القدر المباركة، في احتفالية كبرى تنظمها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة وتعزيز القيم الإيمانية والروحية في المجتمع المصري خلال شهر رمضان الفضيل.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، ونخبة من قيادات وزارة الأوقاف وكبار العلماء والدعاة، إلى جانب كوكبة من الشخصيات العامة؛ ويتضمن برنامج الحفل تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، تليها كلمات دعوية تتناول فضل ليلة القدر ومكانتها السامية في الإسلام، وما تحمله من معانٍ تدعو للإخلاص في العبادة والعمل الصالح.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وصول الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" إلى محطته الختامية بعد 26 حلقة من المنافسات القوية بين "الحناجر الذهبية"، موجهاً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة الشركاء.

وأوضح الوزير أنه جرى الاتفاق على أن يكون الحفل الختامي بمركز المنارة في ليلة القدر، باعتباره أنسب الأوقات لتكريم أهل القرآن في ليلة نزول الكتاب العزيز.

كما أشار الأزهري إلى أن الاحتفالية ستشهد دمج تكريم الفائزين في مسابقة "دولة التلاوة" مع الفائزين في "المسابقة العالمية للقرآن الكريم" التي يكرم الرئيس السيسي أبطالها سنوياً في هذه الليلة المباركة، ليكون احتفاءً شاملاً بنجوم التلاوة وحفظة كتاب الله.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي ضمن جهودها المستمرة لإحياء المناسبات الإسلامية وترسيخ رسالة الإسلام القائمة على الرحمة والتسامح والاعتدال، بالإضافة إلى دعم واكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم وتقديمهم كقدوة ونماذج مضيئة للمجتمع.