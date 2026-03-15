هل كان 25 رمضان ليلة القدر؟ ماذا قال الفقهاء

بعد انقضاء ليلة 25 رمضان منذ ساعات قليلة ، يستيقظ الكثير من المسلمين الذين اجتهدوا فيها وخصصوها بالعبادة والذكر والصلاة ، في صبيحة هذه الليلة ليراقبوا علاماتها ودلالاتها متسائلين .. هل وافقت ليلة 25 رمضان ليلة القدر ؟ .



و يزداد اهتمام المسلمين في مختلف أنحاء العالم بالبحث عن ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي جعلها الله خيرًا من ألف شهر، وجعل العبادة فيها أعظم أجرًا وثوابًا ، وفي هذه الأيام المباركة يحرص الكثيرون على الاجتهاد في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن أملاً في إدراك فضل هذه الليلة المباركة.

ومع تكرار السؤال كل عام عن الليالي التي قد توافق ليلة القدر، يتساءل البعض عما إذا كانت ليلة الخامس والعشرين من رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026، قد تكون ليلة القدر، وما العلامات التي يمكن أن تشير إلى وقوعها.

هل كان 25 رمضان ليلة القدر؟

لم يحدد الإسلام ليلة القدر بشكل قاطع في ليلة بعينها، بل أخفى الله موعدها لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد المسلمون في العبادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال:

"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان."

وبناءً على ذلك، فإن ليلة 25 رمضان تعد من الليالي المحتملة التي قد توافق ليلة القدر، لأنها من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها هذه الليلة المباركة، إلى جانب:

ليلة 21 رمضان

ليلة 23 رمضان

ليلة 25 رمضان

ليلة 27 رمضان

ليلة 29 رمضان

ويرى عدد من العلماء أن ليلة 27 رمضان هي الأرجح عند كثير من أهل العلم، إلا أن ذلك لا يعني الجزم بها، إذ قد تكون ليلة القدر في أي ليلة وترية من العشر الأواخر.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟

أوضح العلماء أن الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر هي دفع المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، وعدم الاقتصار على ليلة واحدة فقط.

وقد كان النبي ﷺ إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله للعبادة ،وهو ما يدل على أهمية الاجتهاد في هذه الأيام المباركة.

علامات ليلة القدر كما وردت في الأحاديث

ذكر العلماء مجموعة من العلامات التي قد تظهر في ليلة القدر أو في صباحها، لكنها ليست بالضرورة أن يراها كل الناس.

ومن أبرز هذه العلامات

ليلة هادئة يسودها الاطمئنان

تتميز ليلة القدر بالسكينة والهدوء، ويشعر فيها المؤمن براحة نفسية وطمأنينة.

اعتدال الطقس

من العلامات المذكورة أن تكون ليلة القدر معتدلة في جوها، فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة.

صفاء السماء

قد تبدو السماء في تلك الليلة صافية وخالية من الظواهر الجوية القوية.



شروق الشمس بلا شعاع



ومن أشهر العلامات التي وردت في الأحاديث أن الشمس تشرق في صباح ليلة القدر بدون شعاع قوي.



وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال:

"وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها."



أفضل الأعمال في ليلة القدر

تعد ليلة القدر فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب، لذلك يستحب للمسلم الإكثار من الأعمال الصالحة فيها، ومن أهمها:

قيام الليل و قراءة القرآن و الإكثار من الدعاء و الاستغفار والتوبة و إخراج الصدقات

كما ورد أن أفضل دعاء يقال في ليلة القدر هو الدعاء الذي علمه النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تقول إذا وافقت ليلة القدر، فقال:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني."