الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كان 25 رمضان ليلة القدر؟ ماذا قال الفقهاء

ليلة القدر هل وافقت ليلة ٢٥ رمضان؟
ليلة القدر هل وافقت ليلة ٢٥ رمضان؟
عبد الرحمن محمد

بعد انقضاء ليلة 25 رمضان منذ ساعات قليلة ، يستيقظ الكثير من المسلمين الذين اجتهدوا فيها وخصصوها بالعبادة والذكر والصلاة ،  في صبيحة هذه الليلة ليراقبوا علاماتها ودلالاتها متسائلين .. هل وافقت ليلة 25 رمضان ليلة القدر ؟ .


و يزداد اهتمام المسلمين في مختلف أنحاء العالم بالبحث عن ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي جعلها الله خيرًا من ألف شهر، وجعل العبادة فيها أعظم أجرًا وثوابًا ، وفي هذه الأيام المباركة يحرص الكثيرون على الاجتهاد في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن أملاً في إدراك فضل هذه الليلة المباركة.
ومع تكرار السؤال كل عام عن الليالي التي قد توافق ليلة القدر، يتساءل البعض عما إذا كانت ليلة الخامس والعشرين من رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026، قد تكون ليلة القدر، وما العلامات التي يمكن أن تشير إلى وقوعها.
هل كان 25 رمضان ليلة القدر؟
لم يحدد الإسلام ليلة القدر بشكل قاطع في ليلة بعينها، بل أخفى الله موعدها لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد المسلمون في العبادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال:
"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان."
وبناءً على ذلك، فإن ليلة 25 رمضان تعد من الليالي المحتملة التي قد توافق ليلة القدر، لأنها من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها هذه الليلة المباركة، إلى جانب:
ليلة 21 رمضان
ليلة 23 رمضان
ليلة 25 رمضان
ليلة 27 رمضان
ليلة 29 رمضان
ويرى عدد من العلماء أن ليلة 27 رمضان هي الأرجح عند كثير من أهل العلم، إلا أن ذلك لا يعني الجزم بها، إذ قد تكون ليلة القدر في أي ليلة وترية من العشر الأواخر.
لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟
أوضح العلماء أن الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر هي دفع المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، وعدم الاقتصار على ليلة واحدة فقط.
وقد كان النبي ﷺ إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله للعبادة ،وهو ما يدل على أهمية الاجتهاد في هذه الأيام المباركة.
علامات ليلة القدر كما وردت في الأحاديث
ذكر العلماء مجموعة من العلامات التي قد تظهر في ليلة القدر أو في صباحها، لكنها ليست بالضرورة أن يراها كل الناس.
ومن أبرز هذه العلامات
ليلة هادئة يسودها الاطمئنان
تتميز ليلة القدر بالسكينة والهدوء، ويشعر فيها المؤمن براحة نفسية وطمأنينة.
اعتدال الطقس
من العلامات المذكورة أن تكون ليلة القدر معتدلة في جوها، فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة.
صفاء السماء
قد تبدو السماء في تلك الليلة صافية وخالية من الظواهر الجوية القوية.


شروق الشمس بلا شعاع


ومن أشهر العلامات التي وردت في الأحاديث أن الشمس تشرق في صباح ليلة القدر بدون شعاع قوي.


وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال:
"وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها."


أفضل الأعمال في ليلة القدر
تعد ليلة القدر فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب، لذلك يستحب للمسلم الإكثار من الأعمال الصالحة فيها، ومن أهمها:
قيام الليل و قراءة القرآن و الإكثار من الدعاء و الاستغفار والتوبة و إخراج الصدقات
كما ورد أن أفضل دعاء يقال في ليلة القدر هو الدعاء الذي علمه النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تقول إذا وافقت ليلة القدر، فقال:
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

ترشيحاتنا

كرات الدجاج

هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| تحذير من تناول الفول بهذه الطريقة.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول الفسيخ

الكحك

استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

بالصور

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد