دعاء ليلة القدر للزواج.. اغتنمه لتنال مرادك ولكن احذر هذا الأمر

دعاء ليلة القدر للزواج.. يواجه كثير من الشباب والفتيات صعوبات فى الزواج، لذلك كثر البحث عن دعاء ليلة القدر للزواج مع بدء العشر الأواخر من رمضان، ليوفقهم الله فى اختيار شريكة أو شريك حياتهم وييسر أمور زواجهم، وفى السطور التالية سنذكر دعاء ليلة القدر للزواج يمكنكم الاستعانة به.

دعاء ليلة القدر للزواج

«ربي إني لما أنزلت إلىّ من خير فقير».

«اللهم إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به».

«اللهم إني أسألك أن ترزقني بزوج صالح يا كريم، اللهم دبر لي واختر لي فإني لا أحسن التدبير، ولا أحسن الاختيار وارضني به يا رب العالمين».

«اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين».

«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.



دعاء لتيسير الزواج وفتح النصيب

«يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم أعف واحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهن بركة».

اللهم إني استعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتى يغنيهم الله من فضله» الآية 33 من سورة النور.

«اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ».

«اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به أحد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين».

اللهم ارزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، وأغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء رغبة الزواج

اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري وأكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم عجل بقبول دعوتنا. اللهم يا مطلع على جميع حالاتنا اقض عنا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت .. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي.. انسي وحدتي.. فرج كربتي.. اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فانت بي بصير.. يا مجيب المضطر إذا دعاك.. احلل عقدتي.. آمن روعتي.. اللهم هب لي من لدنك زوجا (زوجة) هينا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه (منها) ذرية طيبة عاجلا غير آجل إنك سميع الدعاء.

- «اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي».

أدعية قرآنية لتيسير الزواج

(رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير).

(وَأَلَّفَ بَينَ قُلوبِهِم لَو أَنفَقتَ ما فِي الأَرضِ جَميعًا ما أَلَّفتَ بَينَ قُلوبِهِم وَلـكِنَّ اللَّـهَ أَلَّفَ بَينَهُم إِنَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ).

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّـهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).

قال سبحانه وتعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).

(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا).

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ).

(قالَ إِنَّما أَشكو بَثّي وَحُزني إِلَى اللَّـهِ وَأَعلَمُ مِنَ اللَّـهِ ما لا تَعلَمونَ).

(ما شاءَ اللَّـهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّـهِ)

(هُوَ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها زَوجَها لِيَسكُنَ إِلَيها).



التحذير من الدعاء بالزواج من شخص معين

حذر الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الدعاء بالزواج من شخص معين، وقال: "ينبغي أن نفرق بين نوعين من الدعاء، فالدعاء للزواج من الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح هو أمر مطلوب، ولكن تحديد اسم شخص معين قد يُعتبر تعديًا في الدعاء".

وأضاف: "عندما يسأل الشخص الله تعالى عن الزوجة الصالحة، أو تسأل المرأة عن الزوج الصالح، فإن ذلك هو الأمر الأفضل، بينما الدعاء بشكل محدد لشخص معين قد يكون فيه تعدٍ، لكنه لا يصل إلى درجة الحرمة".

ونوه أن: "الإسراف في الوضوء يُعتبر تعديًا، لكنه ليس حرامًا بل مكروه، لذا، إذا دعا شخص معين ليتزوج امرأة معينة، فهذا يعتبر تعديًا، لكنه ليس محرمًا، المؤمن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، فقد يدعو الله بهذه المرأة، ولكنها قد لا تكون الزوجة الصالحة له، كذلك، قد تدعو هي بهذا الرجل، ولكن قد لا يكون الزوج المناسب لها، لذلك، من الأفضل أن يقول الشخص: "يا رب، أريد هذه المرأة، ولكن أسألك الزوجة الصالحة، فإن كانت هي الصالحة لي، فارزقني إياها، وإن كان غيرها أصلح لي، فارزقني من تحب".