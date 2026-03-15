دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور.. اللهم يسر لي أمري ولا تكلني لنفسي طرفة عين

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور ، وما هي أدعية ليلة القدر؟ وما هو الدعاء الذي أوصى به النبي في ليلة القدر؟ وهل هناك دعاء ليلة القدر؟ كل تلك الأسئلة يبحث عنها المسلمون خلال تلك الأيام.

تعتبر ليلة القدر هي الليلة التي ينتظرها المسلمون من كل عام كي يغفر الله لعباده المسلمين.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

الحمد لله رب العالمين، جعل الصلاة له ذكرًا، وجعل منها نفلًا وفرضًا، وجعل الدعاء له شكرًا، والسجود له قربا.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشرِ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اجعل الليلة خالصة لله، أحسن فيها نيتك، واستثمر كل لحظة فيما يقربك إلى الله، نوع عبادتك ولا تمل، ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله.

دعاء ليلة القدر مكتوب ومستجاب

الحمد لله رب العالمين، يعلم غائبة الأرض والسماء، يحصى مثاقيل الذر في الهواء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء.

ونقول في دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور: اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تيسير اموري كلها ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.

أدعية ليلة القدر لتيسير الأمور

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غمًا إلا أزلها، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوًا إلا أهلكته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا مظلومًا إلا أيدته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك.

ويستحب أن نقول في دعاء ليلة القدر اللهم إنها الليلة المباركة، وأفضل ليالي الدهر، وخير ساعات العمر قال الله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر)، فيا رب إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها عيوننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الايمان اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعوامًا عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

الحمد لله رب العالمين، العزيز الغفار، الواحد القهار، لا يجرى عليه ليلُ ولا نهار، العالم بلا إخبار، المعبود بالقرآن والأذكار.

اللهم إنا نسألك حبك، وحب من أحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله رب العالمين، الموجود بلا عله، الكبير ليس من قله، لا تصيبه المسكنة ولا المذلة.

دعاء ليلة القدر مستجاب

ليلة القدر نستنتج من اسمها أنها ليلة لها قدر وكبير ومنزلة عظيمة ويقدر الله فيها لعباده، ودعاء ليلة القدر مستجاب له أهمية كبيرة، كما توجد بعض الأدعية المستحبة ترديدها في ليلة القدر والتي منها اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

و دعاء ليلة القدر مستجاب نقول فيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين

اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمهاتنا وسائر قرابتنا من النار يا عزيز يا غفار.

ونقول في دعاء ليلة القدر مستجاب اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل معنا شقيًا ولا محرومًا.

اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.

الحمد لله رب العالمين، أنزل من السماء رزقًا وفيرًا، وجعل في الأرض بركاتٍ وخيرًا وفيرًا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرًا.

اللهم لك الحمد عدد ما تحيي وتميت، وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم، وعدد ما تجرى به الريح، وتحملهُ السحاب، ويختلف عليه الليل والنهار، وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم، حمدًا لا ينقضي عدده، ولا يفنى مدده.

كما يمكن الإكثار من الحمدلله، في دعاء ليلة القدر مستجاب الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته، وسواه وهداه إلى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له منه الذرية بقدرته.

اللهم أجبر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب، واجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

الحمد لله رب العالمين، أنزل السنة والقرآن، وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبتهُ شرطًا للإيمان، وجعل طاعتهُ فوزًا بالرضوان.

اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن تغيرت أقدارهم إلى الافضل واجعلنا يا الله من الذين شملتهم مغفرتك ورحمتك وعتقك من النار، اللهم إنه قد اقترب موعد الفراق يا رمضان، أنت ستعود ولكن هل نحن سنعود معك، اللهم أحسن خاتمتنا وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر.

اللهم ارزقنا عملا صالحا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.