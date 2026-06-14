برلماني: تطبيق الخدمات الرقمية في تطوير مطار القاهرة يحسن تجربة المسافر

شارك النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي النقل والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، في زيارة ميدانية لمطار القاهرة الدولي، ضمن جولة لأعضاء البرلمان للوقوف على حجم التطوير الجاري داخل المطار، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي كلمته، أعرب "رشاد" عن سعادته بما شهده خلال الزيارة من تطور كبير في البنية التحتية والخدمات داخل المطار، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه يعكس حجم الجهد المبذول من وزارة الطيران المدني للارتقاء بأحد أهم المرافق الحيوية في الدولة.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتطوير قطاع الطيران المدني ليكون على أعلى مستوى إقليمي ودولي، من خلال رفع كفاءة صالات السفر والوصول، وتجديد وتطوير مباني الخدمات والجراجات، إلى جانب تنفيذ خطة لإحلال وتجديد أسطول الأتوبيسات ووسائل النقل داخل المطار بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين.

توسيع الخدمات الرقمية داخل مطار القاهرة وتطوير تطبيق “اسأل مريم”

وأشاد بالتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل المطارات، معتبرًا أن هذا الاتجاه يسهم في رفع جودة الخدمة وتحقيق الكفاءة والتنافسية، ويتسق مع رؤية الدولة لتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار رشاد إلى أن من أبرز ما لفت الانتباه خلال الجولة خطوات التحول الرقمي داخل مطار القاهرة، وفي مقدمتها تطبيق أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية "اسأل مريم"، مؤكدًا أهمية تطوير التطبيق باستمرار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بتطبيق منظومة التأشيرة الاضطرارية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل حركة الركاب، إضافة إلى قرار إلغاء كارت الجوازات الورقي والتحول إلى المنظومة الرقمية، معتبرًا أنها خطوات مهمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة داخل المطار.

وتطرق إلى جهود تطوير الأسواق الحرة داخل المطار، وكذلك تخصيص غرفة لذوي اضطراب طيف التوحد باستراحة مصر للطيران، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس اهتمامًا متزايدًا بجودة الخدمات الإنسانية والمجتمعية داخل المرافق الحيوية.

واختتم النائب عمرو رشاد بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها، ولوزير الطيران المدني والعاملين بمطار القاهرة الدولي على جهودهم المستمرة، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التطوير بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران والنقل الجوي.