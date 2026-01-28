بالتراضي.. رحيل ستيرلينج رسميا عن تشيلسي

حسم نادي تشيلسي الانجليزي موقفه مع لاعبه رحيم ستيرلينج، بعد أن كان غامضًا، وذلك في بيان مقتضب صدر عن النادي، اليوم الأربعاء، حيث أعلن رحيل اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 31 عامًا (82 مباراة دولية، 20 هدفًا) بالتراضي.

وبالتالي، لن يحصل تشيلسي على أي أموال من أي صفقة انتقال محتملة هذا الشتاء، كما أشارت الصحافة الإنجليزية في البداية.

وجاء في بيان النادي: "غادر رحيم ستيرلينج اليوم نادي تشيلسي لكرة القدم بالتراضي، منهيًا بذلك ثلاثة مواسم ونصف قضاها معنا، بعد انضمامه إلينا في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي. نشكر رحيم على مساهمته كلاعب في تشيلسي ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

الدوري الإيطالي أم مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بعد أن غاب عن جميع مبارياته هذا الموسم، سواء تحت قيادة إنزو ماريسكا أو ليام روسينيور، أصبح لاعب ليفربول السابق حرًا في الانضمام إلى أي نادٍ يختاره.

في الأسابيع الأخيرة، أشارت الصحافة البريطانية إلى اهتمام نادي نابولي، المعروف بتعاقداته مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا (مثل لوكاكو، وماكتوميناي، ودي بروين، وهولوند، وجيلمور، وغيرهم).

كما اكتسبت شائعات انتقاله إلى وست هام وفولهام زخمًا قبل أن تتلاشى لأسباب مالية، فمن المتوقع أن يجذب وضعه كلاعب حرّ المزيد من الأندية الراغبة في ضمه، رغم أن ستيرلينج يمر بموسمين صعبين للغاية.

ففي العام الماضي، فشل لاعب مانشستر سيتي السابق في تسجيل أي هدف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، حيث كان معارًا.